Транспорт 20 февраля 2023, 09:54 Движение по Крымскому мосту после смертельного ДТП восстановили Власти Краснодарского края: движение по Крымскому мосту после ДТП восстановили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Машины вновь поехали по Крымскому мосту, движение на нем приостановили утром 20 февраля из-за ДТП. О восстановлении сообщения ТАСС заявили в администрации Темрюкского района Краснодарского края.

«Движение восстановлено», — рассказали в администрации.

Реклама

По информации ФКУ «Упрдор „Тамань“, ДТП произошло на Крымском мосту в 07:10. Участниками аварии стали три легковые машины. По предварительным данным, в результате случившегося три человека погибли, один пострадал.

Реклама

Ранее Крымский мост перекрывали для проведения на нем восстановительных работ. Они понадобились после того, как на путепроводе в октябре 2022 года произошел теракт. Тогда погибли четыре человека. Российские власти заявили, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил эту версию 19 февраля. Он уточнил, что непосредственное отношение к преступлению имели 12 человек.