Транспорт 24 июля 2023, 05:22 Движение по Комсомольскому проспекту в Москве перекрыли Дептранс Москвы: движение по Комсомольскому проспекту в сторону области перекрыто РИА «Новости»

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Движение по Комсомольскому проспекту от центра города в сторону области перекрыто. Также движение перекрыли по проспекту Лихачева. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

«Движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыто», — сообщили в департаменте транспорта Москвы.

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Менее чем через час стало известно о перекрытии движения по проспекту Лихачева.

В столичном департаменте рекомендовали водителям выбирать пути объезда перекрытых участков.

Ранее очевидцы сообщили «360» о взрыве в офисном здании в районе станции МЦК ЗИЛ на улице Лихачева в Москве. На верхних этажах бизнес-центра выбило окна. Здание оцепили, объявили эвакуацию. О пострадавших не сообщалось.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы города сообщил, что в здание врезался беспилотник. Кроме того, обломки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте. На месте работают московские правоохранители, а также экстренные службы города. Информации о пострадавших не поступало.