Транспорт 11 августа 2023, 14:53 Движение по Карамышевской набережной в Москве восстановили Дептранс Москвы: движение по Карамышевской набережной восстановили после падения БПЛА Сайт мэра и правительства Москвы

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Движение для автомобилей по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды в Москве восстановили. Его перекрывали из-за падения беспилотного летательного аппарата на время работы оперативных служб, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

На месте происшествия работали спасатели и оперативные службы. Они исследовали место падения дрона, а также территорию его крушения. Пострадавших не было.

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В свою очередь корреспондент «360», который также прибыл на место происшествия сообщил, что представители всех служб уже покинули территорию ЧП.

Ранее очевидцы сообщили, что похожий на дрон летательный аппарат упал на северо-западе Москвы. В Минобороне заявили, что средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось предотвратить атаку и сбить БПЛА.

Кроме того, появились кадры падения дрона в лесном массиве.