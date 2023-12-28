Транспорт 28 декабря 2023, 13:30 Движение по Дмитровскому путепроводу в сторону центра открыли в Москве Бочкарев: движение по Дмитровскому путепроводу запустили в сторону центра Москвы РИА «Новости»

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В Москве запустили движение по обновленному Дмитровскому путепроводу. В сторону центра открылось три полосы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за 10 дней строители убрали подходы к временному путепроводу со стороны области, уложили насыпи и асфальт на подъездах к новому путепроводу. Работы производили непрерывно, с сохранением движения автомобилей и железнодорожного транспорта.

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Специалистам осталось демонтировать временные постройки, облагородить лестничные конструкции нового путепровода, переустроить пять километров сетей инженерной инфраструктуры и благоустроить окрестности.

Четвертая полоса Дмитровского путепровода станет доступна сразу же после демонтажа временной конструкции в первом квартале наступающего года. К июню следующего года завершится реконструкция шестиполосного участка улицы Линии Октябрьской Железной Дороги и съезда на Дмитровское шоссе, а также двухполосного съезда с улицы Валаамская на шоссе в направлении центра и к Верхней аллее.

«Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Десять дней назад мэр открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области.