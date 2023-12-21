Важное 21 декабря 2023, 14:50 Движение по автомобильной дороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани официально запустили Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток» по маршруту Москва — Казань РИА «Новости»

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Скоростную трассу М-12 «Восток» официально открыли. Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил движение по ней.

«С богом! Разрешаю», — заявил президент.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о запуске движения. С этого момента открыли все участки трассы М-12 «Восток» и пустили по ней колонну грузовиков — участников автопробега.

Скоростную дорогу от Москвы до Казани построили за три года, на семь месяцев раньше срока. В сентябре ввели участок от Москвы до Арзамаса. Трасса длиной 810 километров прошла через Подмосковье, Нижегородскую, Владимирскую области, Чувашию и сократила путь почти вдвое, до 6,5 часа.

Владимир Путин назвал строительство М-12 уникальным — сложные инфраструктурные проекты не завершали в такие сроки. Он объявил о прокладке трассы до Екатеринбурга и признался, что хотел бы по ней проехать.