Эксклюзив 13 марта 2023, 10:18 Движение по автодороге восстановили после ДТП с грузовиками в Калужской области МВД: движение под Калугой восстановили в обе стороны после ДТП с грузовиками

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Машины вновь могут двигаться по федеральной трассе М-3 «Украина» в Калужской области, где утром произошло крупное ДТП с участием двух грузовиков. Движение частично восстановлено в сторону Москвы и Брянска. Об этом «360» заявил представитель ГУ МВД по региону.

«Сейчас движение по одной полосе в сторону Москвы и Брянска открыто», — рассказал он.

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По его словам, ДТП произошло около 05:22 на 92-м километре автодороги М-3 «Украина».

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«По предварительной информации, водитель автомашины DAF 1988 года рождения в составе автоприцепа допустил столкновение с Mercedes также в составе полуприцепа под управлением водителя 1987 года рождения», — отметил представитель ведомства.

В результате удара Mercedes пробил металлическое ограждение и выехал на встречную полосу. Mercedes перекрыл движение по трассе М-3 в сторону Москвы, а DAF — в сторону Брянска. Водитель DAF пострадал, его госпитализировали, добавил собеседник «360». Ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия продолжается.