Транспорт

27 июля 2023, 12:35

Движение перекроют в Москве на некоторых улицах и набережных 30 июля

Движение перекроют в Москве на ряде улиц и набережных из-за велогонки «La Strada» 30 июля

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В это воскресенье, 30 июля, в Москве временно перекроют движение на ряде улиц и набережных. Это связано с проведением в городе велопробега «La Strada», сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По информации ведомства, преимущественно ограничения движения для автомобилистов введут с 07:30 до 15:00. Перекрытия коснутся следующих участков дорог:

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— на улице Крылатская (с 01:30 до 21:00);

— на улице Нижние Мневники, Народного Ополчения и на Карамышевском мосту (с 7:00 до 14:00);

— на улице Мневники и на Звенигородском шоссе от улицы Мневники до улицы 1905 года (с 7:30 до 14:30);

— на улице 1905 года (с 7:30 до 15:00).

Также автомобилисты не смогут проехать по Смоленской, Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Лужнецкой, Новодевичьей, Котельнической и некоторым другим набережным.

Кроме этого, с 00:01 до окончания велопробега в Москве закроют парковки на месте перекрытий улиц.

Ранее Госдума разрешила властям Подмосковья эвакуировать неправильно припаркованные машины.

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