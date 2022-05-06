Движение перекроют из-за дорожных работ в Петербурге

В Санкт-Петербурге перекроют движение автомобилей из-за дорожных работ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В период с 7 по 16 мая движение перекроют рядом с домом № 6 на Эстонской улице. Кроме того, ограничения коснутся Дуговой улицы в поселке Лисий Нос.

С 7 по 13 мая проехать нельзя будет рядом с домом № 14 на Мельничной улице в Песочном. С 7 по 14 мая перекроют движение у дома № 35 на Школьной улице, с 11 по 18 мая — у дома № 76 на Гагаринской улице в Сестрорецке.

С 10 по 22 мая, а также с 20 по 26 июня нельзя будет проехать рядом с домом № 7 в Зеленкове переулке.