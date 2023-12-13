Транспорт 13 декабря 2023, 10:32 Движение пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновили Дирекция по транспорту: рейд в Севастопольской бухте открыли после приостановки Unsplash

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Рейд в Севастопольской бухте возобновился после кратковременного перерыва. Об этом сообщила дирекция по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя в своем Telegram-канале.

«Уважаемые пассажиры. Работа морского пассажирского транспорта возобновлена», — указали в ведомстве.

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Рейд в бухте приостановили утром 13 декабря, севастопольская дирекция по транспорту сообщила об этом в 08:31 по московскому времени. Судя по информации в Telegram-канале ведомства, перерыв в движении морского пассажирского транспорта продлился не более получаса. Причины приостановки рейда дирекция не назвала.

В конце ноября Крым и Севастополь пострадали от сильного шторма. Стихия оставила почти полмиллиона жителей полуострова без электроэнергии. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ущерб городу от непогоды составил миллиарды рублей.