Движение пассажирских поездов по Транссибу возобновили

Первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Владивосток — Самара, проехал по восстановленной нитке железнодорожного моста через реку Ареду, входящую в состав Транссибирской магистрали. Перевозку пассажиров на аварийном участке восстановили в рекордные двое суток. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале «Российских железных дорог».

В данный момент работы продолжаются для открытия второй нитки моста. На месте находятся 350 железнодорожников, 27 единиц специализированной техники. Проводится отсыпка щебня и камня для полноценного восстановления движения поездов в обе стороны.

Железнодорожный мост в Забайкальском крае рухнул из-за обильных дождей, которые обрушились на регион. Река Ареда вышла из берегов и размыла опоры в минувшую пятницу, 23 июля.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил восстановить движение поездов на первой нитке за 2,5 дня и на второй — за пять суток.

Он подчеркнул что надо принять меры, чтобы обеспечить всем необходимым жителей сел, отрезанных от транспортной артерии.

Сегодня стало известно, что железнодорожники восстановили первую нитку на поврежденном мосту и в тестовом режиме прогнали товарные поезда.