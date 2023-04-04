Транспорт 04 апреля 2023, 16:16 Движение ограничат в трех районах Петербурга

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В Санкт-Петербурге ограничат движение в Приморском, Московском и Петроградском районах, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу государственной административно-технической инспекции города.

До 17 мая сквозное движение будет запрещено по Дизельному проезду от Московского шоссе до Среднерогатской улицы. Это связано с проведением дорожных работ, которые стартовали накануне. Из-за этого также сквозное движение закрывается до 3 июля на пересечении Камышовой улицы, Шуваловского и Богатырского проспекта. Кроме того, на один день ограничат движение транспорта по Песочной набережной от Вяземского переулка до улицы Даля.