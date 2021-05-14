Движение ограничат на челябинской трассе на несколько месяцев

В Челябинской области почти на полгода ограничат движение на 10-километровом участке трассы Р-254 «Иртыш». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

«В связи с проведением ремонтных работ в районе села Миасское на участке от 37-го до 47 километра вводится снижение скорости и реверсивное движение», — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

С 17 мая по 20 октября продлятся временные ограничения. Отмечается, что на трассе М5 «Урал» также введены длительные ограничения на движение транспорта. Это касается участка между Екатеринбургом и Челябинском, и участка, соединяющего Башкирию и Челябинскую область.