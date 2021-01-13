Движение на внешней стороне МКАД ограничили из-за столкновения трех грузовиков

«На внешней стороне 100 километра МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей. С полуприцепа одного из автомобилей на проезжую часть упал транспортный контейнер», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас движение ограничено до трех рядов из пяти. Из данных сервиса «Яндекс.Карты» следует, что движение в районе ДТП затруднено на участке протяженностью примерно в 1,5 километра.

Источник фото: Telegram-канал «Дептранс.Оперативно»

Кроме того, в Департаменте транспорта предупредили, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера 13 января. Также возможно образование гололедицы.

Накануне во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием 11 машин из-за сильного снегопада. Автомобили столкнулись на подъезде к аэропорту. Причиной стало превышение скорости водителями в сложных погодных условиях. В результате никто не пострадал, только машины помялись.