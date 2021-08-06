Движение на улице Московской в Кирове могут перекрыть

Движение автотранспорта на участке улицы Московской от Театральной площади до мемориального комплекса «Вечный огонь» в Кирове могут запретить. Об этом сообщил портал «Первоисточник».

На данный момент в группе «ВКонтакте» проходит опрос, который организовало территориальное управление по Первомайскому району Кирова. Горожане могут отдать голос за или против того, чтобы указанный участок стал пешеходным, передали Nation News.

На сегодняшний день, 6 августа, в опросе приняли участие около 2100 человек. Большинство опрошенных поддерживают создание новой пешеходной зоны. Около 30% опрошенных выступили против данной инициативы.