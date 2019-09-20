  • Движение на участке Старосимферопольского шоссе в Подольске перекроют 21 и 22 сентября

    20 сентября 2019, 12:50

    Алена Собкалова, Андрей Зуев

    В Подольске на Старосимферопольском шоссе начнут монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Из-за работ движение транспорта на этом участке дороги перекроют 21 и 22 сентября.
    Движение на участке Старосимферопольского шоссе в Подольске перекроют 21 и 22 сентября | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    Установить конструкцию планируют за сутки. Поэтому движение автотранспорта на участке перекроют с 12:00 21 сентября по 12:00 22 сентября.

    Для объезда водители могут выбрать улицы Большая Серпуховская, Орджоникидзе, Кирова, Молодежную и Бережковский проезд.

    Общая длина нового пролетного строения будет равна 46 метрам, а габариты сооружения составят 3Х2,3 метра. Конструкция перехода опирается на две опоры, оборудованные лестницами и подъемными платформами для доступа маломобильных групп населения. Строительство объекта закончится в октябре.

    Для повышения безопасности на переходе установят камеру наружного видеонаблюдения.

    Помимо этого, территорию рядом с переходом обустроят. Там появятся две остановки общественного транспорта. Они расположатся в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний».

    Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через Старосимферопольское шоссе.