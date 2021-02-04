Движение на участке фиолетовой ветки метро приостановили в Москве

«Делаем все возможное для скорейшего восстановления движения на участке „Планерная“ — „Октябрьское поле“. Движение между станциями „Котельники“ и „Октябрьское поле“ осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ведомстве.

Движение планируют восстановить к семи часам утра. До этого момента вдоль участка Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать 160 бесплатных автобусов КМ с остановками у станций метро «Планерная», «Сходннская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская». Пользуйтесь ими и МЦД-2.

Также в Дептрансе напомнили, что в районе северо-западного участка Таганско-Краснопресненской линии метро ходят регулярные маршруты .