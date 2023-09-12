Транспорт 12 сентября 2023, 16:57 Движение на участках бокового проезда на Валаамской улице в Москве ограничат с 14 сентября Движение на участках бокового проезда на Валаамской улице в Москве ограничат Сайт мэра и правительства Москвы

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С 14 сентября 2023 года по 5 мая 2024 года движение на участках бокового проезда на Валаамской улице временного ограничат. В зависимости от даты для проезда будет недоступна одна полоса. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Это связано с проведением строительных работ», — уточнили в ведомстве.

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Например, с 14 по 23 сентября и с 11 по 22 октября ограничат движение в районе дома № 12 по улице Линии Октябрьской Железной Дороги.

Ранее стало известно о том, что схему движения на Зенинском шоссе изменили в Люберцах.