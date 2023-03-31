Транспорт 31 марта 2023, 19:42 Движение на трассе М-4 «Дон» полностью восстановили Движение по участку М-4 от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина восстановили Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

В Ростовской области полностью восстановили движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

«Движение на автодороге М-4 „Дон“ в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В ГИБДД уточнили, что с 905-го по 944-й километр трассы фиксируют движение транспорта плотным потоком.

Безопасность дорожного движения по-прежнему обеспечивают сотрудники ведомства. Они также оказывают необходимую помощь водителям.

Участок от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина закрывали из-за сильного снегопада. На дороге образовалась многокилометровая пробка.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что более 230 человек из застрявших на дороге разместили в ПВР.