Движение на «серой» ветке метро останавливали из-за проверки оборудования
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро прерывалось движение поездов в сторону «Алтуфьево». Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, остановка связана с проверкой оборудования.
Около 11:30 поезда не ходили от станции метро «Чеховская» до «Отрадного». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Названа причина сбоя на Серпуховско-Тимирязевской линии метроПодробнее
«Остановка вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции „Владыкино“. Таков порядок — при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок», — сообщили в пресс-службе метро в Twitter.
Через 15 минут после остановки в метро сообщили о возобновлении движения, но предупредили, что потребуется время для вхождения движения поездов в график.