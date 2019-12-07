Движение на «серой» ветке метро останавливали из-за проверки оборудования

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро прерывалось движение поездов в сторону «Алтуфьево». Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, остановка связана с проверкой оборудования.

Около 11:30 поезда не ходили от станции метро «Чеховская» до «Отрадного». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Названа причина сбоя на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Подробнее

«Остановка вызвана необходимостью проверки путевой инфраструктуры на станции „Владыкино“. Таков порядок — при малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок», — сообщили в пресс-службе метро в Twitter.

Через 15 минут после остановки в метро сообщили о возобновлении движения, но предупредили, что потребуется время для вхождения движения поездов в график.