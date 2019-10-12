Движение на «салатовой» ветке метро прерывалось из-за падения пассажира

На Люблинско-Дмитровской линии метро не было движение поездов из-за падения пассажира. Сейчас работа подземки восстановлена.

«На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от „Марьино“ до „Зябликово“ из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщили в Twitter Московского метро в 08:54 12 октября.

Через 10 минут столичная подземка сообщила, что движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, работа метро вводится в график.

Информации о состоянии упавшего пассажира не поступало.