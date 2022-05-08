Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за парада Победы
Госавтоинспекция Москвы сообщила об ограничении движения на ряде улиц 9 мая из-за парада Победы
Движение на ряде улиц Москвы 9 мая ограничат в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД столицы.
С 05:30 до 08:00 ограничат движение на Тверской улице, Таганской площади, в обе стороны по Садовому кольцу (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и до Нового Арбата), на Волгоградском проспекте (от улицы Люблинской до Марксистской), на улице Марксистской (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), на Шоссейном проезде и Проектируемом проезде № 3502.
С 05:00 и до окончания парада ограничат движение на Ленинградском проспекте (от ТТК до 1-й Тверской-Ямской) и на развязка ТТК с Ленинградским проспектом.
С 09:00 до 22:30 ограничат движение по Волхонке (от Соймоновского проезда до Ленивки).
Также с 05:30 до окончания парада ограничат движение на следующих направлениях:
• Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы (от улицы Моховая до улицы Гашека);
• Большой Путинковский переулок;
• Страстной и Тверской бульвары;
• Моховая улица (от Воздвиженки до улицы Охотный Ряд);
• Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой);
• улица Охотный Ряд;
• Театральный проезд;
• Новая площадь;
• Старая площадь;
• Китайгородский проезд;
• Москворецкая набережная;
• Кремлевская набережная;
• улица Ильинка;
• улица Варварка;
• улица Петровка;
• Гончарная набережная;
• Котельническая набережная;
• Устьинская набережная;
• Подгорская набережная;
• Большой Устьинский мост;
• Большой Москворецкий мост;
• Чугунный мост;
• улица Болотная;
• Болотная площадь;
• Болотная набережная;
• Фалеевский переулок;
• улица Балчуг;
• Лубочный переулок;
• Софийская набережная;
• Раушская набережная;
• Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
• Садовническая (от Балчуг до Большого Устьинского моста);
• 1-й и 2-й Раушский переулки;
• улица Солянка.
С 10:30 до окончания мероприятий ограничат движение по улицам:
• Каменный мост;
• Боровицкая площадь;
• улица Моховая (от Боровицкой площади до Воздвиженки);
• улица Воздвиженка;
• Новый Арбат;
• Садовое кольцо (от Нового Арбата до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля), в обе стороны;
• Оружейный переулок;
• 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
• улица Тверская (от улицы Гашека до Бульварного кольца);
• Таганская площадь;
• улица Марксистская (от Волгоградского проспекта до Таганской площади);
• Волгоградский проспект (от Люблинской до Марксистской);
• Проектируемый проезд № 3502;
• Шоссейный проезд;
• улица Баррикадная;
• улица Красная Пресня;
• Звенигородское шоссе (от улицы Народного Ополчения до площади Краснопресненская Застава);
• 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;
• Северный путепровод;
• улица 1-я Магистральная (от дома 20, строение 2, в сторону Северного путепровода).
С 17:00 до 22:30 ограничат движение по площади Тверская Застава (от Тверского путепровода до пересечения с улицей Грузинский Вал).
В столичной Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать маршруты движения.