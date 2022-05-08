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    08 мая 2022, 16:01

    Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за парада Победы

    Госавтоинспекция Москвы сообщила об ограничении движения на ряде улиц 9 мая из-за парада Победы

    Александр Блинов

    Движение на ряде улиц Москвы 9 мая ограничат в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД столицы.

    Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за парада Победы

    С 05:30 до 08:00 ограничат движение на Тверской улице, Таганской площади, в обе стороны по Садовому кольцу (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и до Нового Арбата), на Волгоградском проспекте (от улицы Люблинской до Марксистской), на улице Марксистской (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), на Шоссейном проезде и Проектируемом проезде № 3502.

    С 05:00 и до окончания парада ограничат движение на Ленинградском проспекте (от ТТК до 1-й Тверской-Ямской) и на развязка ТТК с Ленинградским проспектом.

    С 09:00 до 22:30 ограничат движение по Волхонке (от Соймоновского проезда до Ленивки).

    Также с 05:30 до окончания парада ограничат движение на следующих направлениях:

    • Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы (от улицы Моховая до улицы Гашека);
    • Большой Путинковский переулок;
    • Страстной и Тверской бульвары;
    • Моховая улица (от Воздвиженки до улицы Охотный Ряд);
    • Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой);
    • улица Охотный Ряд;
    • Театральный проезд;
    • Новая площадь;
    • Старая площадь;
    • Китайгородский проезд;
    • Москворецкая набережная;
    • Кремлевская набережная;
    • улица Ильинка;
    • улица Варварка;
    • улица Петровка;
    • Гончарная набережная;
    • Котельническая набережная;
    • Устьинская набережная;
    • Подгорская набережная;
    • Большой Устьинский мост;
    • Большой Москворецкий мост;
    • Чугунный мост;
    • улица Болотная;
    • Болотная площадь;
    • Болотная набережная;
    • Фалеевский переулок;
    • улица Балчуг;
    • Лубочный переулок;
    • Софийская набережная;
    • Раушская набережная;
    • Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);
    • Садовническая (от Балчуг до Большого Устьинского моста);
    • 1-й и 2-й Раушский переулки;
    • улица Солянка.

    С 10:30 до окончания мероприятий ограничат движение по улицам:

    • Каменный мост;
    • Боровицкая площадь;
    • улица Моховая (от Боровицкой площади до Воздвиженки);
    • улица Воздвиженка;
    • Новый Арбат;
    • Садовое кольцо (от Нового Арбата до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля), в обе стороны;
    • Оружейный переулок;
    • 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);
    • улица Тверская (от улицы Гашека до Бульварного кольца);
    • Таганская площадь;
    • улица Марксистская (от Волгоградского проспекта до Таганской площади);
    • Волгоградский проспект (от Люблинской до Марксистской);
    • Проектируемый проезд № 3502;
    • Шоссейный проезд;
    • улица Баррикадная;
    • улица Красная Пресня;
    • Звенигородское шоссе (от улицы Народного Ополчения до площади Краснопресненская Застава);
    • 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;
    • Северный путепровод;
    • улица 1-я Магистральная (от дома 20, строение 2, в сторону Северного путепровода).

    С 17:00 до 22:30 ограничат движение по площади Тверская Застава (от Тверского путепровода до пересечения с улицей Грузинский Вал).

    В столичной Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать маршруты движения.