Движение на ряде улиц Москвы ограничат из-за парада Победы

Движение на ряде улиц Москвы 9 мая ограничат в связи с проведением парада Победы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД столицы.

С 05:30 до 08:00 ограничат движение на Тверской улице, Таганской площади, в обе стороны по Садовому кольцу (от Таганского тоннеля до проспекта Мира и до Нового Арбата), на Волгоградском проспекте (от улицы Люблинской до Марксистской), на улице Марксистской (от Волгоградского проспекта до Таганской площади), на Шоссейном проезде и Проектируемом проезде № 3502.

С 05:00 и до окончания парада ограничат движение на Ленинградском проспекте (от ТТК до 1-й Тверской-Ямской) и на развязка ТТК с Ленинградским проспектом.

С 09:00 до 22:30 ограничат движение по Волхонке (от Соймоновского проезда до Ленивки).

Также с 05:30 до окончания парада ограничат движение на следующих направлениях:

• Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы (от улицы Моховая до улицы Гашека);

• Большой Путинковский переулок;

• Страстной и Тверской бульвары;

• Моховая улица (от Воздвиженки до улицы Охотный Ряд);

• Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой);

• улица Охотный Ряд;

• Театральный проезд;

• Новая площадь;

• Старая площадь;

• Китайгородский проезд;

• Москворецкая набережная;

• Кремлевская набережная;

• улица Ильинка;

• улица Варварка;

• улица Петровка;

• Гончарная набережная;

• Котельническая набережная;

• Устьинская набережная;

• Подгорская набережная;

• Большой Устьинский мост;

• Большой Москворецкий мост;

• Чугунный мост;

• улица Болотная;

• Болотная площадь;

• Болотная набережная;

• Фалеевский переулок;

• улица Балчуг;

• Лубочный переулок;

• Софийская набережная;

• Раушская набережная;

• Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста);

• Садовническая (от Балчуг до Большого Устьинского моста);

• 1-й и 2-й Раушский переулки;

• улица Солянка.

С 10:30 до окончания мероприятий ограничат движение по улицам:

• Каменный мост;

• Боровицкая площадь;

• улица Моховая (от Боровицкой площади до Воздвиженки);

• улица Воздвиженка;

• Новый Арбат;

• Садовое кольцо (от Нового Арбата до проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля), в обе стороны;

• Оружейный переулок;

• 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади);

• улица Тверская (от улицы Гашека до Бульварного кольца);

• Таганская площадь;

• улица Марксистская (от Волгоградского проспекта до Таганской площади);

• Волгоградский проспект (от Люблинской до Марксистской);

• Проектируемый проезд № 3502;

• Шоссейный проезд;

• улица Баррикадная;

• улица Красная Пресня;

• Звенигородское шоссе (от улицы Народного Ополчения до площади Краснопресненская Застава);

• 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды;

• Северный путепровод;

• улица 1-я Магистральная (от дома 20, строение 2, в сторону Северного путепровода).

С 17:00 до 22:30 ограничат движение по площади Тверская Застава (от Тверского путепровода до пересечения с улицей Грузинский Вал).

В столичной Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать маршруты движения.