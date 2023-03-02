Транспорт 02 марта 2023, 08:27 Движение на оранжевой ветке метро Москвы полностью восстановили после ЧП с пассажиром Дептранс Москвы: движение на Калужско-Рижской линии восстановили после ЧП с пассажиром Автор: Mikhail (Vokabre) Shcherbakov / Викимедиа

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Движение на Калужско-Рижской линии московского метро вошло в обычный график после случая с упавшим пассажиром. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

«Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком», — сказано в сообщении.

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Также полностью восстановлено движение на Таганской-Краснопресненской линии. Ранее утром 2 марта ЧП произошли на станциях метро «Ботанический сад» и «Октябрьское Поле»: и там и там мужчины бросились под поезд. Человек на станции «Ботанический сад» получил тяжелые травмы, но выжил, пострадавший на станции «Октябрьское Поле» скончался.

После случившегося на фиолетовой ветке перестали ходить составы между станциями «Беговая» и «Спартак», а в обратном направлении увеличили интервалы движения. При этом на оранжевой ветке между станциями «Медведково» и «Ботанический сад» поезда вообще не ходили в обоих направлениях. Метрополитен временно закрывал станцию «Медведково» на вход.