Транспорт 30 июня 2023, 19:17 Движение на некоторых улицах в Москве перекроют ночью 1 и 6 июля Дептранс Москвы: движение на некоторых улицах в столице перекроют ночью 1 и 6 июля Мосметро

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Движение на некоторых улицах в Москве перекроют ночью 1 и 6 июля, чтобы провести репетицию парада ретротранспорта, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения введут на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах, в Садовническом и Устинском проездах. Движение будут перекрывать не более чем на десять минут с 1:30 до 5:30.

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Ранее москвичам рассказали о традиционном параде ретротранспорта, который пройдет в столице 8 июля.