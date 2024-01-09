Транспорт 09 января 2024, 18:32 Движение на Калужско-Рижской линии метро возобновили в Москве Ограничения на Калужско-Рижской линии метро Москвы сняли после ремонта теплосети РИА «Новости»

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Движение поездов на юго-западе Калужско-Рижской линии московского метро восстановили. Они действовали до 8 января. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса столицы.

«Вдоль ранее закрытых станций участка Калужской-Рижской линии метро убрали ограждения и восстановили парковки», — уточнили в ведомстве.

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Введение ограничений было связано с прокладкой новой теплосети. Пока они действовали на станциях, пассажиры пользовались услугами бесплатных автобусов КМ.

«Мы тщательно продумали работу автобусов КМ, чтобы минимизировать неудобства», — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, интервал между рейсами составлял менее одной минуты. Состоялось около 500 тысяч поездок, на маршруты выходило 70 автобусов.

Также на закрытом участке работали 85 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогали людям добраться до необходимых станций.

Дополнительно у станций «Октябрьская» и «Новые Черемушки» открыли чайные домики, в которых пассажирам налили 7,2 тысячи литров чая и раздали приблизительно 68 тысяч шоколадок и печенья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Аминьевское». Оно предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.