Движение на «фиолетовой» ветке мосметро остановили из-за человека на путях

Движение на «фиолетовой» ветке Московского метрополитена остановилось. Поезда не едут в сторону станции «Улица 1905 года», сообщили на сайте подземки.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии остановилось днем 23 июня. Поезда не ходят на участке от станции «Спартак» до станции «Улица 1905 года».

«Нет движения поездов <…> из-за человека на путях», — сообщили в метрополитене.

В обратном направлении движение продолжается, но с увеличенными интервалами.

Telegram-канал «Подъем» показал видео из вестибюля метро. Сотрудники подземки подняли человека на платформу. Он жив.