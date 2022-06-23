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    23 июня 2022, 13:09

    Движение на «фиолетовой» ветке мосметро остановили из-за человека на путях

    Произошел сбой движения на «фиолетовой» ветке московского метро из-за человека на путях

    Екатерина Виславская

    Движение на «фиолетовой» ветке Московского метрополитена остановилось. Поезда не едут в сторону станции «Улица 1905 года», сообщили на сайте подземки.

    Движение на Таганско-Краснопресненской линии остановилось днем 23 июня. Поезда не ходят на участке от станции «Спартак» до станции «Улица 1905 года».

    «Нет движения поездов <…> из-за человека на путях», — сообщили в метрополитене.

    В обратном направлении движение продолжается, но с увеличенными интервалами.

    Telegram-канал «Подъем» показал видео из вестибюля метро. Сотрудники подземки подняли человека на платформу. Он жив.