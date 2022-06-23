Движение на «фиолетовой» ветке мосметро остановили из-за человека на путях
Произошел сбой движения на «фиолетовой» ветке московского метро из-за человека на путях
Движение на «фиолетовой» ветке Московского метрополитена остановилось. Поезда не едут в сторону станции «Улица 1905 года», сообщили на сайте подземки.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии остановилось днем 23 июня. Поезда не ходят на участке от станции «Спартак» до станции «Улица 1905 года».
«Нет движения поездов <…> из-за человека на путях», — сообщили в метрополитене.
В обратном направлении движение продолжается, но с увеличенными интервалами.
Telegram-канал «Подъем» показал видео из вестибюля метро. Сотрудники подземки подняли человека на платформу. Он жив.