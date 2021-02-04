Движение на фиолетовой ветке метро в Москве восстановили

Движение на участке между станциями «Планерная» и «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановили. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Все станции уже открыты для входа и выхода.

«Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении дептранса в Telegram.

Утром 4 февраля стало известно, что поезда перестали ходить от станции «Планерная» до «Октябрьского поля». На время восстановительный работ для москвичей запустили 160 бесплатных автобусов, которые останавливались у метро «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская». Также людям предложили воспользоваться МЦД-2.

Мосметро назвало предварительную причину сбоя в движении составов — «несоблюдение подрядчиком ООО „Элером“ правил проведения работ в тоннеле». Организацию оштрафуют и отстранят от работ до окончательного выяснения причин случившегося.