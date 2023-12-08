Транспорт 08 декабря 2023, 08:20 Движение на фиолетовой линии метро Москвы восстановили после падения человека на пути Дептранс: движение на участке фиолетовой линии метро Москвы восстановили РИА «Новости»

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Движение на Таганско-Краснопресненской линии в Москве восстановили после падения человека на рельсы. Поезда ходят в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

На Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека, упавшего на пути.

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Поезда следовали с увеличенными интервалами, однако сотрудники дептранса оперативно решили проблему. К настоящему моменту расписание уже ввели в график.

О состоянии здоровья пострадавшего пока ничего неизвестно.