Транспорт 26 мая 2023, 17:29 Движение на четырех участках в центре Москвы перекроют из-за киносъемок Дептранс: движение на четырех участках Москвы перекроют на 27, 28, 30 мая из-за киносъемок Сайт мэра и правительства Москвы

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На четырех участках Москвы 27, 28 и 30 мая будет затруднено движение в утренние и ночные часы. Это связано со съемками фильма, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В субботу движение ограничат в районе Хитровской площади. Дорогу перекроют с 06:00 до 12:00 от Подколокольного переулка до Хитровского и с 12:00 до 18:00 от последнего до малого Трехсвятительского переулка.

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В воскресенье лучше объезжать район Болотной набережной. Там с 09:00 до 10:30 28 мая полностью ограничат дорогу от дома № 2, корпуса 8, по улице Серафимовича до дома № 5, строение 4, по Берсеневскому переулку.

Также перекроют участок от Миусского переулка до улицы Александра Невского. Ограничения будут действовать с 10:00 до 11:30. Во вторник закроют проезд с 10:00 до 17:00 на участках улиц Жуковского и Макаренко.

Парковка для автотранспорта также будет недоступна, добавили в дептрансе.

Водителям рекомендовали заранее построить маршрут с учетом всех ограничений, не забывать соблюдать дистанцию и скоростной режим.