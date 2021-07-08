Движение на части «красной» ветки московского метро ограничат с 17 июля

В сентябре в Москве планируют открыть юго-западный участок Большой кольцевой линии метро. Для этого с 17 июля по 8 августа приостановят движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарево» Сокольнической линии.

Об изменениях в движении поездов метро пассажиров предупредил столичный Дептранс, опубликовав сообщение в своем Telegram-канале.

«В центре зала на „Проспекте Вернадского“ построят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии», — пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте будущего перехода находятся кабели. Их отключат и переложат. На время работ контактный рельс отключат, поэтому поезда ходить не смогут.

В Дептрансе заметили, что только в час пик на участке между «Спортивной» и «Тропарево» в подземку заходят около 11 тысяч человек. Для пассажиров пустят автобусы, но справиться с таким количеством пассажиров наземному транспорту будет сложно.

«Рекомендуем ездить по МЦК, Калужско-Рижской и Солнцевской линиям. Добраться до их станций можно на регулярных маршрутах наземки — автобусы будут ходить чаще. Для этого мы изменим схему движения в прилегающих районах», — рассказали москвичам и гостям столицы.

Дептранс пообещал сделать все возможное, чтобы период ограничений прошел для пассажиров максимально комфортно. Людей попросили заранее планировать поездки и по возможности пользоваться альтернативными маршрутами.

После открытия юго-западного участка БКЛ станция «Проспект Вернадского» освободится почти на 15%, у жителей юго-запада появятся новые маршруты. На удобных и быстрых пересадках можно будет сэкономить время. Южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся 15-18%.