Транспорт 18 сентября 2023, 12:01 Движение на некоторых участках МКАД перекроют Дептранс Москвы: некоторые полосы МКАД будут недоступны РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве на 30-м километре МКАД в районе развязки с улицей Подольских Курсантов будет закрыта одна полоса движения. Также недоступна для съезда будет полоса в районе Боровского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 18 сентября до 24 декабря на участке 30-го км МКАД (внешняя сторона) будет недоступна для движения одна полоса», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Полосу закроют в связи с проведением строительных работ на участке Проектируемого проезда № 5450, расположенным напротив дома 17, корпуса 3, по Востряковскому проезду.

Кроме того, полоса на съезде с Боровского шоссе на внутреннюю сторону 48-го километра МКАД будет закрыта с 18 сентября до 30 октября из-за ремонтных работ.

Ранее стало известно о том, что еще шесть подъездных дорог к СНТ отремонтировали в Подмосковье.