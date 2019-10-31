Движение машин в ЖК «Центральный» Балашихи изменят по просьбе жителей

Схему дорожного движения изменят в ЖК «Центральный» в микрорайоне Железнодорожный по просьбе жителей. С таким вопросом к главе Балашихи Сергею Юрову обратился житель микрорайона во время личного приема в городской администрации.

Как рассказал Алексей Убейволк, через внутриквартальную дорогу ЖК «Центральный» проходит поток транзитного транспорта из соседних микрорайонов. Из-за этого движение по территории жилого комплекса становится небезопасным.

«С 1 октября к содержанию дорог приступило муниципальное бюджетное учреждение, мы со своей стороны провели комиссию по безопасности дорожного движения, разработали схемы. В настоящий момент идет реализация этого проекта. Будет установлено порядка 50 дорожных знаков», — доложил Сергею Юрову его заместитель Алексей Ковалев.

Глава Балашихи поручил завершить работы в ноябре. Также по просьбе жителей администрация Балашихи совместно с отделом ГИБДД проведет комиссию по размещению в жилом комплексе искусственных дорожных неровностей.

На личном приеме у главы Балашихи вопросы жителей касались благоустройства территорий, строительства пешеходных дорожек, водопроводов в частных секторах, проблем в сфере ЖКХ и других тем.