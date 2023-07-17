Транспорт 17 июля 2023, 20:37 Движение машин между Крымом и материком через новые регионы сделают круглосуточным Хуснуллин объявил о переводе сухопутного коридора в Крым на круглосуточный режим работы РИА «Новости»

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Водители автомобилей смогут заехать и выехать из Крыма через проходящий через новые территории России сухопутный коридор в любое время суток. Как сообщил ТАСС, об этом заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин по итогам совещания с президентом.

Он пояснил, что ранее транспорт в ночное время не пропускали военные из-за введенного на территориях комендантского часа. Теперь это правило не станут распространять на автомобили, которые едут в Крым или обратно.

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«По новым территориях будет организовано круглосуточный проезд. До этого у нас проезд был в дневное время, был комендантский час. Дано поручение машины пропускать круглосуточно», — заявил Хуснуллин.

В ходе совещания с главой государства Хуснуллин заявил, что один из пролетов Крымского моста по направлению в Тамань получил серьезное повреждение и восстановлению не подлежит. Ремонт одной полосы планируют завершить до 15 сентября, второй половины — до 1 ноября.

Также пострадала часть пролета, направленная в сторону Керчи. Но она находится на опоре. После проведения ремонта и тестового проезда машин там можно открыть реверсивное движение, заявил вице-премьер.

Пока добраться из Крыма в Краснодарский край и обратно можно на трех паромах, которые ходят через Керченскую переправу. Также по упрощенным правилам досмотра действуют пункты пропуска на новых территориях России.