Транзитное движение грузовиков тяжелее 12 тонн по МКАД ограничат на постоянной основе

Движение транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн перенесут с МКАД на ЦКАД на постоянной основе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр Москвы напомнил, что власти ограничили движение грузовиков по МКАД после сильного снегопада 13 февраля. Тогда большегрузы парализовали движение. По его словам, итоги снежной субботы стали последней каплей, ускорившей принятие давно назревшего решения.

В итоге власти Москвы и Подмосковья с 20 февраля ввели ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн. Собянин уточнил, что на МКАД разрешили выезд только грузовикам, которые обслуживают жителей и предприятия столицы и Московской области. Пропуска для бесплатного проезда можно оформить на сайте mos.ru.

Транзитный транспорт перенаправили на ЦКАД и «бетонки» А107 и А108. Эксперимент показал, что движение в московском регионе стало более комфортным и интенсивным, а количество аварий уменьшилось.

«Проблем с доставкой продуктов и других грузов тоже не наблюдается, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву или Московскую область», — отметил градоначальник.