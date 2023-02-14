Транспорт 14 февраля 2023, 21:49 Движение грузовиков и автобусов закрыли на единственной трассе из Краснодарского края в Сочи Госавтоинспекция: трассу от поселка Магри до Дагомыса в Сочи закрыли для большегрузов Госавтоинспекция Сочи

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Движение большегрузов и автобусов по единственной трассе из Краснодарского края в Сочи закрыли из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции.

«В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно ограничить движение большегрузного транспорта и автобусов от поселка Магри до поселка Дагомыс», — отметили в ведомстве.

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Водителей большегрузов оповещают об ограничениях в поселке Шепси Туапсинского района. Движение по трассе восстановят после того, как специалисты очистят дорогу.

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Во вторник, 14 февраля, в прибрежных районах Сочи прошел сильный снегопад. В курортном городе местами гололедица и ветер.

В Росавтодоре сообщили о завершении асфальтирования новых пролетов Крымского моста. До начала весны откроют движение легковушек и автобусов по левой стороне дороги. За последние две недели февраля специалисты отремонтируют поврежденные инженерные системы. Им предстоит установить ограждения и нанести термопластиковую разметку.