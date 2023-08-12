12 августа 2023, 01:34
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автомобилей по Крымскому мосту закрыли в ночь на 12 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к автомагистрали.
Что стало причиной перекрытия движения, пока не сообщается. Авторы канала лишь призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.
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«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.
Крымский мост
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