Транспорт 12 августа 2023, 01:34 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту закрыли в ночь на 12 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к автомагистрали.

Что стало причиной перекрытия движения, пока не сообщается. Авторы канала лишь призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

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«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.