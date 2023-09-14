14 сентября 2023, 05:44
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
На Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о временном перекрытии движения появилось утром 14 сентября, в 05:13.
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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указали в оперштабе.
Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автомобилей призвали сохранять спокойствие. Людей также попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее объяснял с чем связаны перекрытия движения по Крымскому мосту. По его словам, мост стал одной из главных целей украинских боевиков, поэтому при любой опасности на переправе проводят эвакуацию людей и транспорта. Такая ситуация может происходить по несколько раз в день.
Людей призвали спокойно относиться к подобным мерам, не публиковать в Сети фото и видео, а также доверять информации из официальных источников.
После того, как специалисты убедятся в отсутствии угроз, движение по Крымскому мосту сразу возобновляют.
Крымский мост
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