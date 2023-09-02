Транспорт 02 сентября 2023, 05:54 Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили Движение автомобилей на Крымском мосту возобновили после попыток атак дронов ВСУ РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Информация об этом появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Движение автомобилей перекрыли в субботу, 2 сентября, в 00:00 по московскому времени.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указали в канале об оперативной обстановке на мосту.

Украинские военные поздно вечером 1 сентября запустили беспилотный катер для удара по Крымскому мосту. Российские силы своевременно обнаружили надводный дрон и уничтожили его в акватории Черного моря. Как указали в Минобороны России, попытку нанесения террористического удара по Крымскому мосту киевский режим предпринял полупогружным безэкипажным катером.

Через несколько часов, в ночь на 2 сентября, украинские военные снова попытались ударить по Крымскому мосту такими же безэкипажными катерами. Два таких беспилотника уничтожили с разницей в 10 минут.