Транспорт 12 сентября 2023, 01:44 Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в оперштабе.

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Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов сохранять спокойствие. Также оказавшимся на мосту людям нужно следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Сообщения о временном перекрытии движения по Крымскому мосту появились в канале оперативного штаба в 01:38. Причины перекрытия не указываются.

Ранее зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что движение по поврежденной части Крымского моста откроют в течение недели. Пока движение осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе в сторону Керчи. Двустороннее движение по двум полосам запустят к 1 ноября.