Транспорт 05 августа 2023, 04:12 Движение автотранспорта на Крымском мосту восстановили Оперштаб Крыма: движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в сообщении оперштаба. Данные о восстановлении движения появились в канале в ночь на 5 августа, около 02:30.

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Движение перекрыли вечером в пятницу, 4 августа, в 23:26. Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что мост закрыли из-за угрозы атаки. Он отметил, что такая процедура может происходить два-три раза в день в целях безопасности.

Вечером, 4 августа, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе населенного пункта Яковенково местные жители услышали звук взрыва. Он также указал на перекрытие движения по Крымскому мосту. Крючков позже не подтвердили взрыв в районе Крымского моста. Советник главы Крыма также добавил, что услышанные жителями Керчи громкие звуки никакого отношения к Крымскому мосту не имели.