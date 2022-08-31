Движение автомобилей в Петербурге ограничат с 1 сентября

В некоторых районах Санкт-Петербурга с 1 сентября ограничат движение автомобилей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГАТИ по городу.

Движение в Кировском районе города будет затруднено до 6 сентября. Дорожники перекроют улицу Трефолева от улицы Маршала Говорова до Огородного переулка для замены дорожного покрытия.

Красногвардейский район также попадет под ограничения до 22 сентября. Там будет ограничено движение по улице Потапова от Ириновского проспекта до шоссе Революции.

С 1 по 10 сентября в Красносельском районе города перекроют проезд по улице Лассаля от Красносельского шоссе до улицы Льва Толстого, а также до 27 октября по улице Аврова в Петергофе от Никольской до Михайловской улицы.

Проезд будет затруднен также по Приморскому шоссе и на Кавалергардской и Очаковской улицах.