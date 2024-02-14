Транспорт 14 февраля 2024, 02:21 Движение автомобилей приостановили на Крымскому мосту Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщил в Telegram-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности также призвали слушать объявления и следовать поступающим указаниям.

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По данным Минобороны РФ, боевики ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар вечером 9 февраля. До этого украинское судно ликвидировали на пути к Крыму.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории. Причем целью боевиков являются не военные объекты, а жилые кварталы, школы и торговые центры. В ночь на 8 феврали дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма украинский беспилотник.