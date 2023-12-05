Транспорт 05 декабря 2023, 03:35 Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.

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Машины смогут продолжить движение после снятия ограничений. Такие меры на мосту всегда применяли в целях безопасности.

Причины сегодняшней остановки движения автотранспорта пока не уточнили.

Ранее переправу перекрывали в конце ноября. Тогда автомобилистам рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители также могли воспользоваться маршрутом, проходящим через новые российские регионы.