05 декабря 2023, 03:35
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.
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Машины смогут продолжить движение после снятия ограничений. Такие меры на мосту всегда применяли в целях безопасности.
Причины сегодняшней остановки движения автотранспорта пока не уточнили.
Ранее переправу перекрывали в конце ноября. Тогда автомобилистам рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители также могли воспользоваться маршрутом, проходящим через новые российские регионы.
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