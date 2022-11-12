Транспорт 12 ноября 2022, 19:05 Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили досрочно Минтранс: Крымский мост открыли для проезда автомобилей РИА «Новости»

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Движение по Крымскому мосту открыли для автомобилистов после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса России.

«Сегодня, в 14:30 по московскому времени, на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту», — заявили в министерстве.

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Крымский мост закрыли для автомобильного движения в субботу, 12 ноября. Причиной стали ремонтно-восстановительные работы.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого готового пролета на Крымском мосту. Специалисты выполнили свою задачу за 12 часов. Теперь планируется провести монтаж второго пролета.

В начале октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, два пролета получили повреждения. Власти полуострова пообещали полностью восстановить автомобильный трафик по Крымскому мосту 20 декабря.

ФСБ установила, что организатором теракта является Главное управление разведки Минобороны Украины.