Транспорт 27 июля 2023, 01:15 Движение автомобилей по Крымскому мосту в сторону Кубани приостановили РИА «Новости»

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани приостановили. Информацию об этом разместили в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено», — сказано в публикации.

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В ночь на 17 июля на транспортном переходе раздались два взрыва. В результате происшествия погибла супружеская пара, а их 14-летняя дочь получила травмы, ее отправили в больницу Краснодара.

Российские власти восприняли произошедшее как теракт со стороны киевского режима. По словам президента РФ Владимира Путина, это преступление является бессмысленным для украинских националистов, потому что Крымский мост не используют для военных перевозок. Россия со своей стороны примет ответные меры и уже готовит соответствующие предложения.