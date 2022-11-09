Транспорт 09 ноября 2022, 23:22 Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября Минтранс: движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Крымский мост закроют для автомобилистов в субботу, 12 ноября. Движение приостановят из-за выполнения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минтранса России.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 по московскому времени будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — предупредили в министерстве.

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Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за новостями.

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Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки первого готового пролета на Крымском мосту. Специалисты справились с задачей за 12 часов. Общий вес конструкции составляет более 300 тонн. Монтаж второго пролета запланирован на пятницу, 11 ноября.

В начале октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию топливных цистерн проходящего в тот момент по мосту поезда. Также в результате взрыва в воде оказались два автомобильных пролета. Движение машин по Крымскому мосту пообещали полностью восстановить 20 декабря.