Транспорт 06 января 2024, 00:22 Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли РИА «Новости»

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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом написал Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сотрудники транспортной безопасности попросили водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие. Они призвали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти дронов в акватории Черного моря. До этого система противовоздушной обороны России сбила 37 украинских беспилотников, из которых 36 дронов — в небе над Крымом.

В четверг, 5 января, власти Севастополя включили сигнал воздушной тревоги. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт был виден дым, который военные использовали для маскировки.