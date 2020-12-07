Движение автобусов к острову Русский восстановили

По мосту к острову Русский пустили автобусы. Теперь восстановлено не только автомобильное, но и автобусное сообщение с этой городской территорией.

Сейчас из Владивостока на остров людей возят на нескольких маршрутах, сообщили в пресс-службе городской администрации. Добраться на него можно автобусам №№ 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77.

Паромная переправа, которую организовали на время закрытия моста, временно не работает. Паром «Босфор Восточный» с 21 ноября по 6 декабря бесплатно перевез на остров и обратно 63 829 человек и 4635 автомобилей.

Накануне возобновили автомобильное движение по переправе. Проезд открыли в обе стороны. Мост был закрыт две недели: его ванты пришлось чистить от наледи, образовавшейся после мощного снежного циклона.

Мост хотели открыть 30 ноября, но дату в итоге перенесли. На острове также пришлось восстанавливать пострадавшее в результате непогоды электроснабжение. Сильный ветер, снег и ледяной дождь обрушились на регион с 18 по 20 ноября. Линии электропередач получили повреждения, упали деревья и некоторые конструкции.