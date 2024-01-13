Транспорт 13 января 2024, 08:18 Движение авто по Крымскому мосту возобновили Kremlin Pool/Global Look Press

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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили спустя 13 минут после ведения ограничений. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — было указано в сообщении.

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Водителей и пассажиров попросили не беспокоиться и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя 13 минут движение транспорта возобновили.

Причина временного закрытия переправы пока неизвестна. При этом еще за час до ограничения в инфоцентре сообщали, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Ранее мост перекрывали 6 января. Сотрудники транспортной безопасности призывали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям. Накануне до закрытия в Севастополе работала воздушная тревога, в тот день российская система ПВО уничтожила пять дронов ВСУ над Черным морем.