Две страны обсудили с Россией покупку SSJ-100

Норвегия и Турция заинтересовались покупкой самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). О переговорах с представителями этих стран рассказали глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет», — подтвердил Мантуров. Его слова привел ТАСС.

ОАК в свою очередь ведет переговоры с Турцией. Предмет диалога — покупка не только SSJ-100, но и МС-21. Эти самолеты Россия месяцем ранее представила на авиасалоне в Стамбуле.

«Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет», — процитировал Слюсаря «Интерфакс».

Ранее говорили о переговорах с Замбией о поставках в эту страну SSJ-100. В итоге переговоры были свернуты: у потенциального покупателя не хватило средств.

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SSJ-100 разработан и производится в АО «Гражданские самолеты Сухого». В сборке готовых машин принимает участие итальянский машиностроительный холдинг Leonardo-Finmeccanica. В настоящее время самолеты Сухого эксплуатируют несколько российских авиакомпаний, а также компании стран ближнего зарубежья. В частности, их используют в «Аэрофлоте», «Газпром авиа», «Якутии», «Ямале», «ИрАэро», «Азимуте», МВД России, МЧС, «СЛО Россия», «РусДжете», а также мексиканской Interjet, в ВВС Таиланда. Также «Сухие» приобретены Казахстаном: там оих используют государственные структуры.

МС-21-300 — версия магистрального самолета МС-21. Пока идут испытания прототипа, серийное производство начнется, по планам, в 2021 году. Самолет сможет перевозить более 200 пассажиров на расстояние до шести тысяч километров. Уже есть предзаказы на 175 единиц нового лайнера, в частности, 50 штук для «Аэрофлота» и 10 — для «ИрАэро».