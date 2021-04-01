Две новые станции метро открыли в Москве

Открылись две станции метрополитена Москвы — «Народное Ополчение» и «Мневники». Это новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Информация появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Теперь 175 тысяч москвичей, которые живут в Хорошево-Мневниках, будут испытывать намного меньше проблем с транспортной доступностью. Теперь на участке БКЛ от «Савеловской» до «Хорошевской» сократятся интервалы между поездами в час пик — с двух часов 45 мин до 2,5 часа.

Для комфорта местных жителей рядом с новыми станциями строители облагородили территорию для отдыха и прогулок.

«Народное Ополчение» обязана своим названием подвигу ополченцев 1612, 1812 и 1941 годов. Эта станция — будущая пересадка на Рублево-Архангельскую линию метро.

Власти Москвы планируют завершить проходку тоннелей и открыть еще несколько станций в 2021 году, отметило «Утро.ру». А через полтора-два года Большое кольцо полностью замкнется.

Станция «Мневники» оказалась настоящим вызовом для строителей метрополитена. Это первая платформа, которую выстроили на острове. На ее базе в будущем появится транспортно-пересадочный узел.